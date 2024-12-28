Машинист Московского метрополитена выиграла автомобиль на шоу «Поле Чудес» на Первом канале

Мария Шульман, машинист электропоезда Московского метрополитена, стала триумфатором капитал-шоу «Поле Чудес», которое транслировалось на Первом канале. В качестве приза она получила автомобиль. Об этом сообщил Департамент транспорта города Москвы в своих социальных сетях.

По информации, предоставленной руководителем ведомства Максимом Ликсутовым, женщина уже не первый год является машинистом современных поездов «Москва» на Филевской линии. Кроме того, она — многодетная мать, воспитывающая шестерых детей.

«Женщины вернулись в профессию машиниста почти 4 года назад при поддержке Мэра Москвы Сергея Собянина и Министерства труда и социальной защиты. Сегодня они работают наравне с мужчинами и перевозят пассажиров на Филевской и Некрасовской линиях метро», — рассказал Ликсутов.

В департаменте транспорта добавили, что в новогоднем шоу на первом канале Шульман соперничала с представителями разных профессий — теми, кто трудится в новогоднюю ночь.

Ранее сообщалось, что в Петербурге впервые за 5 лет открылась новая станция метро «Горный институт».