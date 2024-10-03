Машину сплющило в лист в жестком ДТП под Тулой: есть погибшие

В ходе дорожно-транспортного происшествия на дороге «Золотое кольцо» в Тульской области на месте погибли два человека. Об этом сообщают Тульские известия со ссылкой на соцсети.

Жуткая авария случилась на повороте в деревню Талызино. По предварительным данным, грузовой автомобиль «Тонар» улетел с дороги. В ходе этого под многотонный прицеп попал автомобиль «ВАЗ-2104». Легковой транспорт расплющило в лист.

Известно, что в отечественной машине находились два человека: они получили травмы, несовместимые с жизнью. В инциденте разбираются правоохранители.

Ранее сообщалось, что в Москве в угнанной легковушке перевернулись десять подростков.