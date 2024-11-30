Маск назвал отвратительной ситуацию с обвинительными приговорами в Британии

Американский миллиардер Илон Маск подверг резкой критике обстановку в Великобритании, связанную с приговорами суда за высказывания в интернете. Свою точку зрения он изложил в социальной сети Х.

В соцсети были опубликованы данные о том, что в РФ за девять лет было осуждено всего 98 человек за противоправные высказывания в глобальной Сети. В то же время на территории Великобритании за подобные нарушения было вынесено почти 1,7 тыс. обвинительных приговоров только за один год.

«Отвратительно», — так прокомментировал эту информацию Маск.

Ранее сообщалось, что Маск принял участие в семейном ужине Трампа в День благодарения. Это стало признаком того, что связи между этими людьми все больше укрепляются.