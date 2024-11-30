Маск заявился на День благодарения к Трампу в Мар-а-Лаго и поужинал с его семьей

Американский бизнесмен, футурист и с некоторых пор уже и политик Илон Маск провел День благодарения за одним столом с избранным главой Белого дома Дональдом Трампом в резиденции республиканца Мар-а-Лаго во Флориде, передает телеканал CNN.

Отмечается, что Маска усадили за столом на праздничном ужине по левую руку от Трампа. Также на ужине присутствовали члены семьи избранного президента США.

«Илон Маск занял место за семейным столом на ужине в честь Дня благодарения в Мар-а-Лаго, присоединившись к избранному президенту Дональду Трампу, Меланьи Трамп и их 18-летнему сыну Бэррону. Это стало последним признаком растущей связи Трампа с самым богатым человеком в мире», — говорится в материале телеканала.

CNN также опубликовал видео ужина. На кадрах Трамп хлопает Маска по плечу, а последний в ответ поднимает оба кулака вверх. Все происходит под композицию YMCA группы Village People, которая получила вторую популярность после того, как ее стали часто включать во время выступлений миллиардера перед своими поклонниками. Сообщается, что остальные гости ужина стоят вокруг Трампа и Маска, делают снимки, хлопают и танцуют.

Ранее Маск поделился в соцсети информацией о том, что уровень бюрократии в Пентагоне достиг таких масштабов, что текущий ремонт лестницы занимает больше времени (24 месяца), чем ранее уходило на постройку всего здания ведомства в прошлом веке (16 месяцев).