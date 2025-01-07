Маск назвал премьер-министра Великобритании «злом»

Так он прокомментировал пост пользователя в соцсети, который тоже нелестно высказался о британском чиновнике.

Негодование американского миллиардера вызвали обвинения британских властей в том, что они пытаются скрыть массовые изнасилования девочек бандами в стране.

Маск заявил, что Стармер является соучастником этих злодеяний и призвал к его отставке и обвинению в суде.

Стармер назвал эти слова Маска ложью и дезинформацией.

Напомним, газета Telegraph писала, что в городе Телфорд около тысячи девочек стали жертвами изнасилований со стороны банд. Аналогичные преступления были раскрыты и в других городах Великобритании.

Как сообщало издание, под руководством Стармера Королевская прокуратура прекратила дело против банды насильников, несмотря на наличие доказательств их вины.

Ранее Илон Маск выступил с призывом прекратить финансовые пожертвования «Википедии».