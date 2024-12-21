Маск назвал Шольца «некомпетентным дураком» после теракта в Магдебурге

Американский предприниматель и основатель компании SpaceX резко высказался в адрес канцлера Германии Олафа Шольца после теракта в Магдебурге.

Миллиардер назвал политика «некомпетентным дураком» и призвал немедленно уйти в отставку. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

Так Маск отреагировал на пост одного из пользователей о реакции Шольца на случившееся. Канцлер выразил соболезнования пострадавшим в теракте, поблагодарил спасателей и сказал, что такие происшествия вызывают у него ужасные мысли.

До этого Маск называл Шольца глупцом из-за распада правящей коалиции ФРГ в ноябре.

Ранее сообщалось о том, что республиканцы намерены выдвинуть Маска на пост спикера Конгресса США.