Маск обвинил агентство Reuters в публикации «проплаченной пропаганды»

Американский предприниматель и основатель компании SpaceX Илон Маск обрушился с критикой на международное новостное агентство Reuters.

Миллиардер назвал издание «проплаченной пропагандой». Об этом он написал на своей странице в социальной сети.

«Да, это многое объясняет. Позор, Reuters. Проплаченная пропаганда!» — написал Маск.

Так предприниматель отреагировал на пост пользователя о том, что материалы Reuters о Маске и его компании проплачены администрацией действующего президента США Джо Байдена. Причем автор поста отметил, что считает странным тот факт, что Reuters резко изменило свое отношение к компании Tesla.

Ранее сообщалось о том, что Маск стал первым человеком, чье состояние превысило $400 млрд.