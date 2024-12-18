Маск обвинил агентство Reuters в публикации «проплаченной пропаганды»
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Американский предприниматель и основатель компании SpaceX Илон Маск обрушился с критикой на международное новостное агентство Reuters.
Миллиардер назвал издание «проплаченной пропагандой». Об этом он написал на своей странице в социальной сети.
«Да, это многое объясняет. Позор, Reuters. Проплаченная пропаганда!» — написал Маск.
Так предприниматель отреагировал на пост пользователя о том, что материалы Reuters о Маске и его компании проплачены администрацией действующего президента США Джо Байдена. Причем автор поста отметил, что считает странным тот факт, что Reuters резко изменило свое отношение к компании Tesla.
Ранее сообщалось о том, что Маск стал первым человеком, чье состояние превысило $400 млрд.