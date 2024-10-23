Маск отреагировал на сообщение о возможной отправке военных Южной Кореи на Украину

Американский предприниматель, владелец компании SpaceX Илон Маск отреагировал на сообщение о том, что Южная Корея рассматривает возможность отправки на Украину своих военных.

«Ситуация, похоже, обостряется», — прокомментировал он.

Агентство «Ренхап» со ссылкой на источник в правительстве сообщило, что власти Южной Кореи обсуждают вопрос отправки своих военных на Украину в случае участия в конфликте северокорейских военных.

Ранее сообщалось о том, что страны-участницы БРИКС согласовали формулировку по Украине.