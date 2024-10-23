Маск отреагировал на сообщение о возможной отправке военных Южной Кореи на Украину
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Американский предприниматель, владелец компании SpaceX Илон Маск отреагировал на сообщение о том, что Южная Корея рассматривает возможность отправки на Украину своих военных.
«Ситуация, похоже, обостряется», — прокомментировал он.
Агентство «Ренхап» со ссылкой на источник в правительстве сообщило, что власти Южной Кореи обсуждают вопрос отправки своих военных на Украину в случае участия в конфликте северокорейских военных.
Ранее сообщалось о том, что страны-участницы БРИКС согласовали формулировку по Украине.