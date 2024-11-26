Маск ответил на критику Меркель, оскорбительно исковеркав ее фамилию

Американский миллиардер Илон Маск, владелец компаний SpaceX и Tesla, резко ответил на критику своего доминирующего положения в космической отрасли от экс-канцлера Германии Ангелы Меркель в социальной сети.

Меркель ранее в интервью изданию Spiegel высказала мнение о том, что Маск контролирует 60% спутников, находящихся на орбите. Она выразила свою глубокую озабоченность по поводу этой ситуации, а также политическими взглядами предпринимателя.

«Да кто такая эта Ангела Меркин?» — написал Маск в ответ на критику.

Так он сделал намек на термин из сексуальной сферы, созвучный с фамилией экс-канцлера, — «меркин», обозначающий парик, используемый для имитации лобковых волос.

Ранее Маск поделился в соцсети информацией о том, что уровень бюрократии в Пентагоне достиг таких масштабов, что текущий ремонт лестницы занимает больше времени (24 месяца), чем ранее уходило на постройку всего здания ведомства в прошлом веке (16 месяцев).