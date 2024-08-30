Маск переживает о том, что США могли вмешаться в задержание Дурова

Американский предприниматель Илон Маск переживает о том, что в задержании основателя мессенджера Telegram Павла Дурова могут быть замешаны власти США. Маск назвал эту новость «тревожащей». Об этом в пятницу, 30 августа, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на соцсети бизнесмена.

Предположение о том, что американцы причастны к аресту Дурова высказал журналист Такер Карлсон в ходе интервью с экс-работником Госдепартамента Майком Бенцом. Мужчина ставит под сомнение, что Франция решилась на задержание основателя Telegram, не посоветовавшись с Белым домом.

Павла Дурова задержали в парижском аэропорту 24 августа. Через четыре дня его осводили под судебный надзор, для выхода из-под ареста Дуров заплати залог 5 млн евро. Программист не может выезжать за пределы Франции.

Ранее сообщалось о том, что Дуров получил свое французское гражданство абсолютно заслуженно. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон.