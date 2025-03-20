Маск поздравил Дурова с миллиардом активных ежемесячных пользователей Telegram

Известный изобретатель Илон Маск поздравил сооснователя Telegram Павла Дурова с тем, что мессенджер достиг порога в 1 млрд активных пользователей в месяц. Он сделал это в социальной сети Х.

Дуров опубликовал в соцсети данные о том, что число активных пользователей Telegram достигло уровня в 1 млрд в месяц.

«Поздравляю!» — написал в ответ на это Маск.

Ранее миллиардер заявил, что опасается покушения на свою жизнь. По утверждению Маска, в США начался массовый поджог машин Tesla. Как полагают в окружении Маска, таким образом граждане выражают протест и ставят политический ультиматум республиканцам. Сам инженер опасается не только за свои разработки, но и жизнь. По его мнению, заговорщики пойдут на все, чтобы уничтожить его и Tesla.