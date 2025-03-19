«Меня хотят убить»: Илон Маск сделал неожиданное заявление

Американский предприниматель Илон Маск опасается, что недоброжелатели могут организовать на него покушение, сообщает KP.RU со ссылкой на ряд иностранных источников.

Злоумышленники начали массово поджигать машины Tesla. Существует специальный сайт, где по штатам указано местоположение машин и салонов. При этом противники Маска и Трампа нацелены не только на бизнес предпринимателя. У них есть информация также о сотрудниках DOGE. Это департамент эффективности правительства, который работает над программами по сокращению коррупции среди чиновников. Его возглавляет Илон Маск.

Как полагают в окружении Маска, таким образом граждане выражают протест и ставят политический ультиматум республиканцам. Сам инженер опасается не только за свои разработки, но и жизнь. По его мнению, заговорщики пойдут на все, чтобы уничтожить его и Tesla.

«Они хотят меня убить. Это безумие. Я никогда ничего подобного не видел», — заявил миллиардер и соратник президента США Илон Маск в эфире Fox News.

Примечательно, что инциденты действительно повлияли на финансовую ситуацию компании Маска. За последние месяцы акции «просели» на 53%. Bloomberg отмечал, что состояние предпринимателя сократилось на 130 миллиардов долларов и его больше «кормит» SpaceX, чем Tesla.

Ранее стало известно, что Илон Маск вложит 100 миллионов долларов в политическую структуру Дональда Трампа.