Американский предприниматель и основатель компании SpaceX Илон Маск считает, что в ближайшем будущим многие европейские страны могут исчезнуть из-за низкой рождаемости.

В первую очередь, отметил миллиардер, это касается США и Германии.

Таким мнением Маск поделился на своей странице в соцсети.

Он выступил в поддержку экс-сотрудника Госдепартамента США Майка Бенца, который утверждал, что НАТО делает все для того, чтобы не позволить сменить власть в ФРГ.

До этого Маск отмечал, что праворадикальная парламентская фракция АгД может спасти державу, спасения державы, но действующее правительство мешает ей и даже угрожает введением запретов.

Ранее сообщалось о том, что республиканцы намерены выдвинуть Маска на пост спикера Конгресса США.