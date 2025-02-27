Маск придумал, как ускорить массовые увольнения госслужащих
Американских госслужащих будет увольнять искусственный интеллект
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Специалисты департамента эффективности государственного управления США (DOGE), возглавляемого Илоном Маском, разрабатывают программное обеспечение для ускорения процесса массовых увольнений госслужащих.
Об этом сообщает американский журнал WIRED.
Инженерам DOGE предоставлен доступ к AutoRIF — программному обеспечению, разработанному Министерством обороны более 20 лет назад, и они начали вносить изменения в программный код.
Ранее увольнения в федеральных агентствах проводились вручную. Специалисты отдела кадров изучали списки сотрудников и оценивали их статус. Внедрение AutoRIF и использование искусственного интеллекта позволит ускорить этот процесс, отмечают авторы материала.
DOGE может использовать AutoRIF или на его основе разработать собственное программное обеспечение, говорится в журнале.
Ранее сообщалось о том, что Маск пожаловался на угрозы из-за сокращения госрасходов.