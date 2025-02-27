Маск придумал, как ускорить массовые увольнения госслужащих

Об этом сообщает американский журнал WIRED.

Инженерам DOGE предоставлен доступ к AutoRIF — программному обеспечению, разработанному Министерством обороны более 20 лет назад, и они начали вносить изменения в программный код.

Ранее увольнения в федеральных агентствах проводились вручную. Специалисты отдела кадров изучали списки сотрудников и оценивали их статус. Внедрение AutoRIF и использование искусственного интеллекта позволит ускорить этот процесс, отмечают авторы материала.

DOGE может использовать AutoRIF или на его основе разработать собственное программное обеспечение, говорится в журнале.

Ранее сообщалось о том, что Маск пожаловался на угрозы из-за сокращения госрасходов.