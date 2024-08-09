Маск пригрозил Мадуро, что подпалит ему усы космическими лазерами

После блокировки X (бывший Twitter) в Венесуэле владелец соцсети Илон Маск в шутку заявил, что подпалит президенту Николасу Мадуро усы космическими лазерами.

Шуточную угрозу предприниматель опубликовал на своей страничке в принадлежащей ему соцсети. Маск заявил, что подпалит усы лидеру Венесуэлы прямо из космоса.

Решение о приостановке работы X в Венесуэле на 10 дней было принято Мадуро 9 августа. Соответствующее предложение он направил в Национальную комиссию по телекоммуникациям страны.

Ранее сообщалось, что жителям Подмосковья рассказали, есть ли в России аналог замедлившему свою работу видеохостингу Youtube.