Маск признал заслуги Трампа в урегулировании «нескольких конфликтов» по всему миру

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп действительно имеет в своем активе сразу несколько конфликтов, которые ему удалось остановить. Такое заявление сделал изобретатель Илон Маск в социальной сети Х.

В своем сообщении миллиардер заявил, что главе США надо отдать должное. У него, по мнению Маска, действительно имеются миротворческие заслуги.

«Дональд Трамп успешно разрешил несколько серьезных конфликтов по всему миру», — указал он.

Ранее Маск дал ответ Трампу на его слова о возможности депортации бизнесмена из США на его родину в Южно-Африканскую Республику. По мнению предпринимателя, идея обострить ситуацию выглядит заманчивой, но он пока воздержится от такого шага.