Маск раскрыл причину взрыва электромобиля Tesla Cybertruck

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что электромобиль Cybertruck принадлежащей ему компании Tesla взорвали с помощью бомбы или большого количества фейерверков. Сам электромобиль был полностью исправен.

«Вся телеметрия транспортного средства была положительной на момент взрыва», — написал Маск на своей странице в соцсети.

Напомним, электромобиль Tesla Cybertruck загорелся возле высотной башни избранного президента США Дональда Трампа. Инцидент произошел в среду, 1 января, на одной из оживленных улиц Лас-Вегаса.

Один человек погиб внутри автомобиля, еще семь получили ранения.

Полиция приступила к расследованию.

Ранее сообщалось о том, что Маск порекомендовал установить на Марсе прямую демократию.