Маск раскрыл свое истинное отношение к Трампу

Основатель и генеральный директор компании SpaceX Илон Маск сделал неожиданное признание. На своей странице в соцсети он написал, что любит президента США Дональда Трампа.

«Я люблю Дональда Трампа настолько сильно, насколько гетеросексуальный мужчина может любить другого мужчину», — написал предприниматель.

До этого миллиардер написал, что Трамп – лучший президент в истории.

Активное участие Маска в обсуждении законопроекта о финансировании федерального правительства, которое в результате спровоцировало угрозу шатдауна, привело к тому, что его стали называть «теневым президентом», передает The Washington Post.

Напомним, Маск воглавляет Департамента эффективности правительства США.

Ранее сообщалось о том, что журнал Time собрался выпустить номер с Маском на обложке в кресле президента США.