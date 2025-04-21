Bloomberg раскрыл личность вероятного преемника Маска

Руководителя Департамента эффективности правительства Соединенных Штатов (DODGE) Илона Маска в случае ухода может сменить исполняющий обязанности главы Бюро по защите финансовых прав потребителей США (CFPB) Рассел Воут, который является одним из авторов консервативного документа «Проект 2025». Об этом сообщил Bloomberg, ссылаясь на слова источника из Белого дома.

«Проект 2025» был разработан американским консервативным исследовательским институтом Heritage Foundation, а описывается в нем стратегия максимальной концентрации исполнительной власти в руках президента-республиканца посредством реформ.

«Там, где Маск проявил рвение к крушению и захвату, у Воута есть институциональные знания и, возможно, терпение, чтобы заставить организованные DOGE сокращения остаться в силе», — говорится в публикации, где рассматривается вариант ухода Маска с занимаемой должности.

Bloomberg пишет, что, когда в находящемся под ведомством Воуту CFPB начался процесс сокращений, он тихо выполнял большой объем поставленных задач, а Маск в то же время поставил себе в заслугу прекращение функционирования ведомства. По утверждению агентства, именно Воут отвечал за рассылку писем, в которых фигурировала информация про остановку работы, закрытие офиса ведомства, отмену его контрактов и организацию широких сокращений.

Ранее Маск заявил, что США могут лишиться традиционных ценностей по причине роста числа мигрантов.