Маск: свидетель по делу об импичменте Трампа Виндман сидит на зарплате украинских олигархов

Американский бизнесмен Илон Маск поделился в соцсетях, что бывший член Совета национальной безопасности США Александр Виндман получает финансирование от украинских предпринимателей. Виндман выступал в качестве свидетеля на заседании об импичменте Дональда Трампа в 2019 году, когда тот занимал президентскую должность.

Маск утверждает, что Виндман совершил измену государству и будет за это наказан. Так Илон Маск отреагировал на обвинения Виндмана в том, что Россия использует бизнесмена для оказания давления на американские власти.

В конце октября издание The Wall Street Journal (WSJ) сообщило, что господин Маск поддерживает постоянные связи с российскими официальными лицами, в том числе с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что Илон Маск назвал «ненормальной» тайную просьбу Байдена о помощи Украине.