Маск внезапно ограничил чтение постов в Twitter

«В ответ на зашкаливающие уровни скрепинга данных и манипуляций системой мы вводим временные лимиты. Верифицированные аккаунты ограничиваются чтением шести тысяч постов в сутки, неверифицированные — 600 постов в сутки, новые неверифицированные аккаунты — 300 постов в сутки», — написал он.