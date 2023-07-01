Маск внезапно ограничил чтение постов в Twitter

Общество

Фото: [© РИА Новости / Рамиль Ситдиков]

Американский миллиардер, футурист и владелец Twitter Илон Маск ввел временные ограничений на прочтение постов, публикуемых пользователями социальной сети.

Об этом Маск проинформировал в своем аккаунте в указанной соцсети. Он пояснил, что принятая мера призвана бороться со скрепингом.

«В ответ на зашкаливающие уровни скрепинга данных и манипуляций системой мы вводим временные лимиты. Верифицированные аккаунты ограничиваются чтением шести тысяч постов в сутки, неверифицированные — 600 постов в сутки, новые неверифицированные аккаунты — 300 постов в сутки», — написал он.

Ранее американский миллиардер Илон Маск выразил тревогу из-за постепенного втягивания США в украинский конфликт.

Актуально