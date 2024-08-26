Маск высказал свое мнение о возможном спасении Россией застрявших на МКС космонавтов
Илон Маск: без SpaceX спасти застрявших на МКС астронавтов сможет только Россия
Фото: [unsplash.com]
Предприниматель Илон Маск заявил, что если бы не было созданной им компании SpaceX, спасти астронавтов на МКС могла бы только Россия, сообщило РИА Новости.
По словам бизнесмена, если бы не его компания SpaceX, космонавтов экипажа американского Boeing Starliner смогла бы спасти только Россия. Так он ответил на вопрос предпринимателя Джо Геббии в своей соцсети X (бывший Twitter).
Ранее вице-премьер Италии заявил, что следующей после Дурова «жертвой» станет Илон Маск.