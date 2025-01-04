Маск высказался о фатальной встрече штурмовика из Якутии c бойцом ВСУ

Американский миллиардер Илон Маск высказался в социальных сетях о фатальной встрече штурмовика из Якутии Андрея Григорьева с украинским военным.

В своем сообщении Маск отметил, что у него в спальне установлен траншейный нож, датируемый Первой мировой войной, выпущенный в 1917 году. Он подчеркнул, что этот нож оказывается более практичным, чем огнестрельное оружие в условиях ближнего боя.

Совсем недавно в сети появились кадры с камеры украинского солдата, запечатлевшие попытку ВСУ контратаковать село Трудовое. На видео показан рукопашный бой с российским штурмовиком, который удерживал оборону.

На этих кадрах запечатлены последние моменты жизни украинского военного, который в финале схватки умоляет российского бойца оставить его в покое и «дать уйти спокойно». Якутский штурмовик согласился с его просьбой.

Позже Григорьев поделился, что незадолго до этого украинский солдат убил его друга. По итогам схватки штурмовик уничтожил еще двоих противников.

Ранее сообщалось, что в Верховной Раде попросили Маска отправить Зеленского на Марс.