Находящийся последнее время в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский в своем Telegram-канале негативно отреагировал на недавние резкие высказывания главы киевского режима Владимира Зеленского, потребовавшего от спецслужб Словакии провести в отношении премьера страны Роберта Фицо после его визита в Россию расследование.

Дубинский предложил американскому миллиардеру и футуристу Илону Маску всерьез задуматься о том, чтобы отправить Зеленского на Марс. Чтобы он оставил уже Украину в покое и не позорил ее.

«Зеленский явно вырос из размеров Украины и дает указания словацким спецслужбам проверить Фицо. В связи с этим, возможно, стоит рассмотреть вопрос назначения его наместником на Марсе?» — предложил депутат.

Дубинский добавил, что Маск вполне мог бы содействовать переселению Зеленского на Красную планету.

«Думаю, Маск мог бы обеспечить доставку. И пять—шесть менеджеров там тоже пригодятся», — написал депутат.

Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо внезапно приехал в Москву вечером в воскресенье, 22 декабря. Кадры начала встречи политика с президентом России Владимиром Путиным в Кремле распространила пресс-служба главы государства.

Позднее Фицо пояснил, что его воскресный рабочий визит в Москву был реакцией на недавние недружественные заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о прекращении транзита российского газа через украинскую территорию, а значит и в Словакию с 1 января 2025 года.