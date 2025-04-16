Маск допустил, что у Великобритании еще есть надежда

У Великобритании еще есть хоть какая-то надежда, поскольку ее Верховный суд отказался признавать трансгендеров* женщинами. Такое мнение высказал в социальной сети Х изобретатель Илон Маск.

Ранее уже сообщалось, что в Британии Верховный суд постановил, что трансгендеров нельзя считать женщинами и распространять на них те квоты, которые имеются для женской половины общества. Эту новость высоко оценил миллиардер Маск.

«Может быть, у Великобритании еще есть надежда», — указал он.

В комментариях к этому посту пользователи соцсети стали высказывать свои мнения. Один из них сообщил, что британцам предстоит пройти еще очень долгий путь, и Маск согласился с этим.

Ранее свою точку зрения на личность Маска высказал российский лидер Владимир Путин. Бизнесмен, по мнению президента РФ, бредит космосом и полетами на Марс. Путин добавил, что те планы, которые вынашивает Маск, по амбициозности сравнимы с разработками Королева и других пионеров космоса.

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