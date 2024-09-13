NYT: Маска охраняют как главу государства

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск расходует миллионы долларов ежегодно на свою охрану, которая скорее напоминает защиту главы государства, а не бизнесмена, сообщила газета The New York Times.

«Илон Маск, а также его компании Tesla и SpaceX ежегодно тратят миллионы долларов на его безопасность», — пишет издание.

Как указывает газета, под воздействием угроз жизнь предпринимателя стала более замкнутой, а сам Маск — более осторожным. Также сообщается, что офис шерифа в Остине зафиксировал восемь инцидентов с «террористической угрозой» с момента открытия завода Tesla. В частности, минимум два из них были направлены против самого миллиардера.

Ранее Маск обвинил США и Украину в провоцировании третьей мировой войны.