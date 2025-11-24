Маскарад с чиновником: жителей попытался обмануть лже глава округа Чехов

В Чеховском округе Подмосковья зафиксирована новая волна телефонного мошенничества, при которой преступники активно используют имя и изображение главы администрации Михаила Собакина. Об этом предупреждает REGIONS .

Чиновник лично предупредил жителей об этой схеме в своих социальных сетях, отметив, что злоумышленники массово рассылают сообщения через мессенджеры и звонят гражданам, представляясь муниципальными служащими.

Ключевой особенностью данной аферы стало использование официального фото первого лица муниципалитета, которое мошенники легко находят в открытых источниках. Это повышает доверие потенциальных жертв, особенно пожилого возраста.

Михаил Собакин категорично заявил, что ни он, ни сотрудники администрации, ни представители государственных органов не обращаются к гражданам с просьбами предоставить личные данные или финансовую информацию по телефону.

Собранные преступниками сведения могут использоваться для дальнейшего шантажа, вымогательства или склонения к противоправным действиям. Эксперты по кибербезопасности рекомендуют чеховцам немедленно прекращать любой разговор, в ходе которого запрашивают паспортные данные, номера банковских карт или коды подтверждения. Особое внимание следует уделить информированию пожилых родственников, которые часто становятся главной мишенью мошенников.

При поступлении подобных звонков или сообщений жителям следует незамедлительно сообщать в правоохранительные органы по единому номеру 102 или напрямую в дежурную часть ОМВД России по Чеховскому округу.

Ранее сообщалось, что родителей саратовского участника СВО лишают единственного жилья из-за спорной земли.