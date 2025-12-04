Маскировка провалена: зайцы в Керженском заповеднике побелели, несмотря на отсутствие снега

В Керженском заповеднике зайцы-беляки, вопреки ожиданиям, полностью сменили летний серо-бурый наряд на зимний белоснежный, хотя устойчивый снежный покров в лесах еще не установился. Теперь яркие зверьки стали особенно заметны на фоне темной осенней подстилки из опавших листьев и бурой травы, пишет ИА «Время Н» .

Как пояснили специалисты заповедника, такой феномен — не аномалия, а работа природных механизмов. Оказывается, сигналом к осенней линьке зайца-беляка служит не выпадение снега, а сокращение продолжительности светового дня и общее понижение температуры воздуха.

Таким образом, их биологические часы работают по фотопериоду — реакции на длину светлого времени суток, что является более надежным и долгосрочным индикатором смены сезонов, чем изменчивые погодные условия. Это демонстрирует удивительную адаптацию вида к климатическим ритмам.

Новый окрас в условиях бесснежья создает для зайцев двоякую ситуацию. С одной стороны, они становятся более уязвимыми для хищников — лис, волков и хищных птиц, для которых белая шкурка на темном фоне превращается в отличную мишень. Это вынуждает зверьков быть предельно скрытными и осторожными, чаще затаиваться. С другой стороны, отсутствие снега дает им и очевидное преимущество: не нужно раскапывать сугробы в поисках пищи. Доступ к коре, молодым побегам и остаткам травы остается свободным, что экономит силы и энергию, критически важные для выживания зимой.

Ранее сообщалось, что орнитолог раскрыл загадку пугающего поведения уток из Подмосковья, которые стали толпиться на улицах.