Нашествие «зомби-крякв» под Москвой: орнитолог раскрыл загадку пугающего поведения уток

В центре подмосковного Наро-Фоминска местные жители стали свидетелями необычного зрелища: многочисленная стая уток вальяжно расхаживала по пешеходной зоне набережной, демонстрируя поразительное бесстрашие перед людьми. Как выяснил REGIONS у кандидата биологических наук Алексея Субботина, «зомби-парад» птиц, вызвавший у части горожан тревогу, имеет простое логическое объяснение.

Эксперт назвал две ключевые причины феномена, который жители уже сравнили с сюжетом для фильма ужасов. Первая — аномально теплая для зимы погода в Московском регионе.

«Река еще не замерзла, кормовая база доступна, и утки продолжают вести свой обычный образ жизни, не спеша улетать на зимовку», — рассказал REGIONS Субботин.

По прогнозам синоптиков, теплая погода продержится как минимум до середины следующей недели, а значит, пернатые «оккупанты» пешеходных дорожек никуда не спешат.

Вторая причина напрямую связана с действиями самих людей. Отсутствие страха у птиц перед человеком, которое многие восприняли как нездоровый симптом, — прямое следствие привычной и регулярной подкормки. Утки начинают прочно ассоциировать человека не с потенциальной угрозой, а с гарантированным источником пропитания, что приводит к утрате природной осторожности. Таким образом, картина, напоминающая кадр из фантастического фильма, оказывается результатом вполне земного стечения обстоятельств: мягкого климата и человеческой доброты.

