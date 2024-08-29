Маскировочные сети и нашлемники отправили из Подмосковья в зону СВО

Жители Подольска собрали и отправили в зону проведения специальной военной операции 38 маскировочных сетей, 54 нашлемника и средства личной гигиены. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

Помимо этого, гуманитарную помощь получила жена мобилизованного Жувайрат, супруг которой находится в зоне СВО уже два года. В сообщении отметили, что оказать посильную помощь военным могут все желающие. Передать все необходимое можно через Волонтерский центр на улице Ульяновых, 1, и сортировочный пункт на улице Парковой, 34.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.