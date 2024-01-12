Маскируется под гастрит: врач Орлюк предупредила о симптомах рака желудка

Россияне часто узнают о своем онкологическом заболевании случайно, когда уже произошло обострение и лечить недуг гораздо сложнее. Об этом напомнила врач Мария Орлюк в беседе с RuNews24 .

Специалист напомнила о симптомах, которые могут говорить о раке желудка и требуют обращения в больницу. Как оказалось, специфических реакций в случае онкологии органа нет, но стоит следить за сигналами и проверяться как можно чаще. Даже простая изжога должна быть воспринята всерьез.

«К ранним симптомам онконастороженности можно отнести изжогу, тяжесть в животе, тошноту, отрыжку, метеоризм, что сходно с клинической картиной таких заболеваний, как гастрит и язва желудка. К общим симптомам относятся необоснованная потеря веса, быстрая утомляемость, слабость, снижение аппетита», - перечислила врач.

Симптомы гастрита и язвы часто говорят о развитии патологии. Орлова рекомендовала людям до 45 лет обследоваться на онкологию раз в год, а также проходить плановую диспансеризацию. В последнюю входит общий анализ крови, ЭКГ, консультации хирурга и терапевта, анализ мочи и рентген легких. Дополнительно нужно сдать анализы на онкомаркеры.

Ранее сообщалось, что рак «молодеет»: в иностранных СМИ забили тревогу из-за обнаружения онкологии у молодых людей. Причину развития недуга установить не смогли.