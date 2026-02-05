Масленица не повод для радости: что ждет любителей обжираться блинами 16 февраля

Диетолог Анастасия Лебедева обратила внимание на потенциальные риски, связанные с регулярным употреблением блинов. Об этом она заявила в беседе с Лентой.ру.

По ее словам, хотя это блюдо само по себе не относится к категории вредных, его ежедневное присутствие в рационе может создать системные проблемы для организма. Основной удар приходится на поджелудочную железу, которая вынуждена работать в режиме постоянных нагрузок из-за резких скачков глюкозы в крови после приема такой пищи.

Специалист объясняет, что активная выработка инсулина в ответ на эти скачки со временем может способствовать развитию инсулинорезистентности, что нередко сопровождается увеличением веса. Параллельно возникает дефицит важных нутриентов: при частом употреблении блинов организм может недополучать витамины группы B, железо, магний и клетчатку, что сказывается на энергетическом уровне, работе кишечника и состоянии кожи.

Отдельную проблему представляет способ приготовления. Жарка на масле при высокой температуре увеличивает калорийность блюда и способствует образованию продуктов окисления жиров. При регулярном поступлении в организм эти вещества создают дополнительную нагрузку на печень и сердечно-сосудистую систему. Для людей с чувствительным пищеварением или склонностью к гастриту ежедневное употребление блинов, особенно приготовленных на рафинированной муке с жирными добавками, может провоцировать неприятные симптомы: тяжесть, вздутие и изжогу. Эксперт подчеркивает, что разовое употребление блинов не несет угрозы, но их превращение в ежедневную привычку требует пересмотра.

