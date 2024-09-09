Маслякова похоронят на Новодевичьем кладбище
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Александр Масляков, ведущий КВН, скончавшийся 8 сентября на 83-м году жизни, будет похоронен на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщил ТАСС.
«Александр Масляков будет похоронен на Новодевичьем кладбище», — говорится в сообщении.
Жители Москвы приносят цветы к центру «Планета КВН», чтобы отдать дань памяти Александру Маслякову.
Александр Масляков, легендарный ведущий Клуба веселых и находчивых, оставил неизгладимый след в истории отечественного телевидения и юмора. Его уникальный стиль ведения, умение подбирать слова и поддерживать атмосферу веселья сделали его знаковой фигурой для многих поколений зрителей. КВН под его руководством стал не просто шоу, а настоящим феноменом, объединяющим людей и дарящим им радость.
Ранее сообщалось о том, что умер обладатель наибольшего числа боевых наград в российской армии.