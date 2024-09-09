Маслякова похоронят на Новодевичьем кладбище

Александр Масляков, ведущий КВН, скончавшийся 8 сентября на 83-м году жизни, будет похоронен на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщил ТАСС.

«Александр Масляков будет похоронен на Новодевичьем кладбище», — говорится в сообщении.

Жители Москвы приносят цветы к центру «Планета КВН», чтобы отдать дань памяти Александру Маслякову.

Александр Масляков, легендарный ведущий Клуба веселых и находчивых, оставил неизгладимый след в истории отечественного телевидения и юмора. Его уникальный стиль ведения, умение подбирать слова и поддерживать атмосферу веселья сделали его знаковой фигурой для многих поколений зрителей. КВН под его руководством стал не просто шоу, а настоящим феноменом, объединяющим людей и дарящим им радость.

Ранее сообщалось о том, что умер обладатель наибольшего числа боевых наград в российской армии.