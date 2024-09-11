Маслякова похоронили на Новодевичьем кладбище

Александр Масляков скончался 8 сентября на 83-м году жизни и был похоронен на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщил ТАСС.

Его сын Александр Масляков-младший сопровождал машину с гробом. У могилы священник провел заупокойную молитву.

На кладбище попрощаться с телепрезентером пришли генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и телеведущий Валдис Пельш. Также на похороны приехали участники команд КВН — Елена Борщова, Алексей Кривеня и Екатерина Скулкина.

После церемонии Леонид Якубович поделился с журналистами, что в последний раз виделся с Масляковым несколько лет назад, добавив, что его очень любила камера и ему было даровано обаяние.

Сначала у могилы прошла панихида, затем родные покойного символически бросили горсть земли на гроб.

Венки прислали президент России Владимир Путин, телеведущий Андрей Малахов, команды КВН «Камызяки», «РУДН», «МФЮА», «Сборная Москвы «МАМИ» и другие.

В непосредственной близости от могилы Маслякова находятся захоронения диктора Игоря Кириллова, актрисы Элины Быстрицкой, композитора Никиты Богословского и актрисы Людмилы Гурченко.

Ранее сообщалось о том, что изменилось время церемонии прощания с Александром Масляковым.