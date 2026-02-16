Массажистка из Индонезии умерла в Петербурге после непрерывной работы в День всех влюбленных

День всех влюбленных обернулся трагедией для семьи из далекой Индонезии. По информации телеграм-канала SHOT, в Петербурге после рабочей смены скончалась 36-летняя массажистка, приехавшая в Россию на заработки.

Отмечается, что женщина обслуживала гостей с самого утра без перерыва и, вымотавшись, решила прилечь на массажную кровать. Когда она попыталась встать, силы оставили ее — массажистка потеряла сознание.

Коллеги вызвали скорую помощь. По прибытии врачи диагностировали сильное переутомление и доставили женщину в больницу. Но, несмотря на все усилия медиков, спасти пациентку не удалось. Она ушла из жизни, так и не придя в себя.

Знакомые погибшей рассказывают: 14 февраля выдался особенно тяжелым днем. В праздник в салон пришло много клиентов, и массажистка, несмотря на жалобы на усталость и плотную запись, продолжала работать без передышек.

Полгода назад женщина оставила в Индонезии двух несовершеннолетних детей и отправилась в Россию за лучшей долей. Мечтала обеспечить семью, дать детям образование.

