В Карелии двухлетняя девочка умерла от ОРВИ в больнице

78.ru: двухлетняя девочка с ОРВИ неожиданно умерла в больнице Костомукши

В Костомукше разгорается скандал вокруг смерти двухлетней девочки в центральной районной больнице, сообщил телеканал «78».

Трагедия произошла 14 февраля. Ребенок поступил в медицинское учреждение с диагнозом ОРВИ и стенозом гортани второй степени. Спасти малышку не удалось. Мать погибшей уверена: девочку можно было спасти, если бы врачи сработали вовремя и правильно.

По словам женщины, ее дочь была абсолютно здорова и никогда не имела хронических заболеваний. Перед тем, как ее отправили в больницу, у ребенка были признаки простуды: состояние девочки стало резко ухудшаться уже после госпитализации.

Отец погибшей неоднократно подходил к медперсоналу и просил обеспечить девочку кислородом, так как ему казалось, что дочери не хватает воздуха. Однако врачи успокаивали семью, заверяя, что ребенок находится в надежных руках и все необходимые меры принимаются. Итог оказался страшным: из больницы малышка не вышла.

Убитая горем мать настаивает на том, что смерть наступила из-за врачебной ошибки и несвоевременной медицинской помощи.

В ситуацию вмешалась местная прокуратура. Надзорное ведомство Костомукши организовало проверку по факту, следователям предстоит установить точную хронологию событий.

Ранее сообщалось, что жители Костомукши вышли на улицы города после смерти двухлетней девочки.

