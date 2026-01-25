Масштабная зачистка аптек: более 70 препаратов вычеркнуты из реестра Минздравом

Министерство здравоохранения России провело одну из самых значительных за последнее время процедур по обновлению государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС). Как пишет «Коммерсантъ» , ведомство совершило масштабную ревизию, исключив из него десятки препаратов и фармацевтических субстанций.

В результате из официального списка было исключено 71 наименование препаратов и 14 фармацевтических субстанций. По мнению экспертов, это плановая регуляторная мера, которая не должна вызвать дефицита, так как практически у всех исключенных позиций на рынке имеются аналоги. Генеральный директор аналитической платформы «ФармЗнание» Елена Ватутина отметила, что ранее разом исключали максимум 10-20 препаратов.

«Это не означает проблем с качеством или безопасностью самих лекарств, скорее, отражает изменение регуляторной логики и экономических решений со стороны производителей», — говорит эксперт.

Производители могли не обновить документацию в соответствии с новыми требованиями, в том числе правилами Евразийского экономического союза, или приняли решение не поддерживать регистрационное удостоверение по экономическим соображениям. Например, значительное число отозванных препаратов (15 наименований) приходится на кипрскую компанию Medochemie - один из крупнейших поставщиков качественных дженериков.

Для подавляющего большинства лекарств, исключенных из реестра, на аптечных полках присутствуют полные аналоги. В перечне позиций без прямых дженериков оказались, в частности, средство от синуситов «Синуфорте» (венгерская EGIS), противовоспалительное «Ревмонн» («Майлан Фарма»), а также гиполипидемический «Медостатин» и антибиотик «Кирин» для лечения гонореи — оба производства компании Medochemie.

Для рядового покупателя ключевое сообщение — не паниковать. Если привычное лекарство вдруг исчезнет из аптек, фармацевт, скорее всего, предложит его дженерик (аналог) или препарат со схожим терапевтическим действием.

