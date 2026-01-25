Масштабная зачистка аптек: более 70 препаратов вычеркнуты из реестра Минздравом
«Ъ»: Минздрав аннулировал регистрацию 71 препарата из российских аптек

Министерство здравоохранения России провело одну из самых значительных за последнее время процедур по обновлению государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС). Как пишет «Коммерсантъ», ведомство совершило масштабную ревизию, исключив из него десятки препаратов и фармацевтических субстанций.
В результате из официального списка было исключено 71 наименование препаратов и 14 фармацевтических субстанций. По мнению экспертов, это плановая регуляторная мера, которая не должна вызвать дефицита, так как практически у всех исключенных позиций на рынке имеются аналоги. Генеральный директор аналитической платформы «ФармЗнание» Елена Ватутина отметила, что ранее разом исключали максимум 10-20 препаратов.
«Это не означает проблем с качеством или безопасностью самих лекарств, скорее, отражает изменение регуляторной логики и экономических решений со стороны производителей», — говорит эксперт.
Производители могли не обновить документацию в соответствии с новыми требованиями, в том числе правилами Евразийского экономического союза, или приняли решение не поддерживать регистрационное удостоверение по экономическим соображениям. Например, значительное число отозванных препаратов (15 наименований) приходится на кипрскую компанию Medochemie - один из крупнейших поставщиков качественных дженериков.
Для подавляющего большинства лекарств, исключенных из реестра, на аптечных полках присутствуют полные аналоги. В перечне позиций без прямых дженериков оказались, в частности, средство от синуситов «Синуфорте» (венгерская EGIS), противовоспалительное «Ревмонн» («Майлан Фарма»), а также гиполипидемический «Медостатин» и антибиотик «Кирин» для лечения гонореи — оба производства компании Medochemie.
Для рядового покупателя ключевое сообщение — не паниковать. Если привычное лекарство вдруг исчезнет из аптек, фармацевт, скорее всего, предложит его дженерик (аналог) или препарат со схожим терапевтическим действием.
