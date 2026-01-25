Неизлечимый опасный вирус Нипах в Индии набирает обороты: люди впадают в кому

Новая вспышка редкого, но крайне опасного вируса Нипах зафиксирована в Индии, пишет KP.RU со ссылкой на The Metro. Местные органы здравоохранения подтвердили уже пять случаев заражения, в том числе среди медицинских работников, и вводят экстренные меры для сдерживания патогена, который эксперты ВОЗ относят к возбудителям с высоким эпидемическим потенциалом.

По информации источников, одна из пяти тяжело заболевших — медсестра, заразившаяся при уходе за пациентом с серьезными респираторными симптомами. Состояние женщины оценивается как крайне тяжелое, она находится в коме. Всего под наблюдение взято около 180 человек, контактировавших с инфицированными, из них 20 помещены на строгий карантин. При этом сотне проверенным рекомендовали также сидеть дома. Главная проблема, осложняющая борьбу со вспышкой, — отсутствие специфических вакцин и лекарств против вируса Нипах.

«Состояние медбрата улучшается, но состояние пациентки остается крайне тяжелым. Оба находятся в отделении интенсивной терапии для больных с заболеваниями сердца», — рассказал высокопоставленный чиновник департамента здравоохранения штата.

Вирус известен с конца 1990-х годов, его природным резервуаром считаются плодоядные летучие лисицы. Заражение человека может происходить при контакте с больными животными или через загрязненные ими пищу и воду, а также воздушно-капельным путем от человека к человеку. Инфекция способна протекать бессимптомно, но часто вызывает тяжелые последствия: от острого респираторного синдрома до смертельно опасного энцефалита — воспаления мозга, которое может привести к коме всего за 48 часов.

Случаи в Индии демонстрируют, насколько уязвимой может быть система здравоохранения перед лицом малоизученных патогенов, и подчеркивают необходимость международного сотрудничества в разработке препаратов. Для обывателей это сигнал о важности соблюдения гигиены и осторожности при поездках в регионы, где фиксируются подобные вспышки. Врачи рекомендуют избегать контактов с дикими животными и тщательно мыть фрукты в эндемичных районах.

Independent пишет, что вспышку в Индии пытаются сдержать всеми силами.

