Масштабное открытие летнего бегового сезона прошло на подмосковном ипподроме

На ипподроме в Раменском состоялось масштабное открытие летнего бегового сезона.

Участие в мероприятии приняли представители коневодческой индустрии и любители конного спорта, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В рамках открытия бегового сезона состоялось восемь заездов и прошел парад участников.

Сейчас в Подмосковье насчитывается порядка тринадцати тысяч голов лошадей. Животные содержатся в конно-спортивных клубах, на фермах и в зоопарках, отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

«Сегодня коневодческая индустрия динамично развивается. В области осуществляют деятельность два племенных хозяйства: <…> по разведению лошадей орловской рысистой породы и <…> по разведению лошадей русской верховой породы», — отметил глава областного Минсельхозпрода.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в текущем году экспорт подмосковной сельхозпродукции должен составить два миллиарда долларов.