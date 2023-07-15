Масштабному мотопробегу дали старт в аэропорту Шереметьево, расположенном в Химках

Более семидесяти сотрудников авиакомпаний Аэрофлот, «Россия», «Победа» и провайдера технического обслуживания «Аэрофлот Техникс», а также работников воздушной гавани отправились в мотопробег, который посвящен 100-летию полетов в Нижний Новгород.

Отмечается, что в состав колонны вошли действующие пилоты и бортпроводники, а также технический персонал и офисные сотрудники. Ожидается, что 15 июля участники уникального мотопробега прибудут в международный аэропорт Нижнего Новгорода «Чкалов», чтобы встретить ретрорейс Аэрофлота. После этого мотоциклисты примут участие в торжественном мероприятии, которое состоится на Ярмарочной площади.

«Уверен, что это маленькое путешествие станет ярким событием не только для каждого участника пробега, но и для всех, кто встретит нашу дружную мотоколонну на своем пути», — отмечает заместитель генерального директора Аэрофлота Илья Перфильев.

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