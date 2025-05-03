Масштабные перебои с электричеством зафиксировали в Калининградской области

Происшествие случилось в субботу, 3 мая, приблизительно в полдень. Электричества нет в различных частях Калининграда, включая центральные районы, Сельму, улицы Аксакова и Александра Невского, остров Октябрьский, и другие локации.

Кроме того, на отсутствие электричества сетуют жители Краснознаменска, Зеленоградска, Гвардейска, Гурьевского района и Багратионовска. Сообщения о проблемах с электроснабжением поступают из Гусева, Нестерова, Черняховска, Светлогорска, Светлого, Пионерского и Полесска.

Ранее «Россети» рассказали об устранении последствий крупнейшей аварии на электросетях в Подмосковье за 15 лет.