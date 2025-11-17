Масштабные пробки заблокировали центр Саратова в утренний час пик

Утро понедельника в Саратове ознаменовалось масштабными пробками, которые жители города предсказали заранее. Как сообщил портал «Взгляд-инфо», транспортный коллапс парализовал Ленинский и Кировский районы.

Причиной сложной дорожной обстановки стали ремонтные работы на теплосетях, которые стартовали еще в субботу, 15 ноября, на улице Большой Горной. В связи с этим был полностью перекрыт участок автодороги от дома №239к1 на Большой Садовой вплоть до Университетской по направлению к Сенному рынку. Власти рассчитывают восстановить движение до 16:00 сегодняшнего дня.

Для минимального обеспечения проезда организаторы пустили транспорт по встречной полосе Большой Горной. Данная ситуация также повлекла изменения в работе общественного транспорта: маршрут троллейбуса № 5А отменен, а № 5 курсирует в усеченном режиме — от поселка Техстекло до 3-й Дачной. Усугубляет положение и длительное перекрытие улицы Степана Разина.

Как и прогнозировали саратовцы в социальных сетях, в выходные дни движение было лишь затруднено, однако утро понедельника обернулось настоящим коллапсом. Пробка в сторону центра города сковала проспект 50 лет Октября на протяжении от 2-й Дачной до самого Сенного рынка.

Попытки водителей объехать затор по альтернативным путям через улицы Шехурдина и Соколовую не увенчались успехом — там образовалась собственная пробка, растянувшаяся от путепровода на 3-й Дачной до улицы Танкистов.

При этом важно отметить, что общественный транспорт по этому объезду не ходит. Серьезные заторы также зафиксированы в районе СХИ, который водители пытаются использовать для смены маршрута.

Ранее сообщалось, как в Мисайлове оптимизировали светофор и снизили пробки.