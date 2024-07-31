Масштабные работы по благоустройству лесопарка «Кучинский лес» ведутся в подмосковной Балашихе

Завершение работ в рамках первой очереди благоустройства лесопарка «Кучинский лес» на территории городского округа Балашиха запланировано на следующий год. Об этом сообщает пресс-служба Министерства благоустройства Московской области.

«Кучинский лесопарк занимает большую площадь. Это востребованное место отдыха у гостей и жителей Московской области. По просьбам жителей мы обновим существующую инфраструктуру и создадим пространство для всесезонного отдыха детей и взрослых, где будут учтены интересы населения», — сообщил глава ведомства Михаил Хайкин.

Проектируемая территория составляет более ста пятнадцати гектаров. Так, в рамках первой очереди в лесопарке проложат около трех с половиной километров пешеходных дорожек и уже завершают устройство эко-тропы.

В зоне лесопарка появятся дополнительные точки притяжения: детские и спортивные площадки с травмобезопасным покрытием, площадка для стритбола, площадки для игры в настольный теннис и шахматы. Также предусмотрена спортивная площадка для пожилых людей с необходимым оборудованием. На территории оборудуют площадку с качелями.

Территорию лесопарка будет оборудована современными системами освещения и видеонаблюдения. Для безопасности и контроля территории установят павильоны охраны. Для удобства и комфорта установят туалетные модули и комнаты матери с ребенком.

Примечательно, что на данный момент работы выполнены уже на тридцать процентов. А завершение работ в рамках первой очереди запланировано на 2025 год.

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