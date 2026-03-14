Масштабный налет: почти 50 БПЛА сбили за полдня в небе над Московским регионом

Минувшая суббота стала для столичного региона днем беспрецедентного воздушного напряжения. Министерство обороны России о массовом налете беспилотников на Москву: перехвачены и уничтожены 47 вражеских БПЛА. Атака, начавшаяся еще днем, продолжалась до позднего вечера, и только к ночи стало понятно, что угроза полностью ликвидирована. Об этом пишет ТАСС .

Впервые за последнее время цифры, озвученные военным ведомством, достигли такого масштаба. 47 беспилотных летательных аппаратов пытались прорваться к российской столице. Системы противовоздушной обороны работали в усиленном режиме, не давая дронам достичь целей.

Мэр Москвы Сергей Собянин в режиме реального времени информировал горожан о развитии ситуации. В 21:01 он сообщил об уничтожении трех беспилотников на подлете к городу, добавив, что на месте падения обломков уже работают специалисты экстренных служб. Эти сообщения стали лишь фрагментом общей картины: боевая работа в небе не прекращалась часами.

Для Москвы этот день стал испытанием на прочность систем безопасности. Всего же, по данным Минобороны, в российских регионах ПВО сбила не меньше 280 БПЛА ВСУ.

Ранее сообщалось, что более 30 БПЛА сбили над Подмосковьем днем.