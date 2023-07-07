Масштабный проект по производству овощей и зерновых культур реализуют в Подмосковье

В Подмосковье планируют реализовать масштабный инвестиционный проект по выращиванию овощей, картофеля и зерновых культур на площади в 30 тысяч гектаров, сообщили в областном Минсельхозпроде.

Для этого ООО «Агроинновация» создаст в Лотошино предприятие, которое каждый год будет производить свыше 200 тысяч тонн сельхозпродукции.

«Реализация проекта началась, в него уже вложено порядка 1,6 миллиарда рублей инвестиций. Общая сумма на весь проект составит порядка 4 миллиардов рублей инвестиций», — рассказал зампред областного Правительства Георгий Филимонов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что задача властей — своевременно реагировать на все важные процессы в регионе.