Масштабный ремонт дорог ждет Рязанскую область в 2026 году

Наступающий 2026 год может стать для Рязанской области временем серьезных дорожных перемен. В планах региональных властей — масштабный ремонт, который затронет как минимум 170 километров трасс разного значения. Это амбициозная задача, реализуемая в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», и ее выполнение напрямую отразится на жизни тысяч людей в самых разных уголках региона. Об этом сообщает издание 7info.

Программа не сконцентрирована в одном месте, а распределена по территории. Преобразиться должны дороги в Старожиловском, Александро-Невском, Ермишинском и ряде других районов, включая Кораблинский и Касимовский округа. Не останется в стороне и областной центр — в Рязани планируется обновить почти 14 километров асфальта. Особое внимание привлекает участок в Александро-Невском районе между Верхним Якимецем, Нижним Якимецем и Новотишевым. Здесь ремонт — это не просто укладка нового покрытия и нанесение разметки, а вопрос прямой безопасности, поскольку по этой шестикилометровой дороге ежедневно курсируют школьные автобусы.

Последствия такой масштабной инфраструктурной работы будут многослойными. Прямой эффект — это, конечно, повышение безопасности и комфорта для водителей, снижение износа транспорта и времени в пути. Для удаленных населенных пунктов качественная дорога означает усиление связей с райцентрами, что может позитивно сказаться на экономической и социальной активности. Однако большой объем работ одновременно в разных районах — это всегда проверка на качество подрядных работ, скоординированность действий и эффективность расходования бюджетных средств.

