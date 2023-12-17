Массированная ракетная атака в Одессе и области — над пораженными объектами поднимается зарево пожара

Российские военные нанесли массированный ракетный удар по военной инфраструктуре ВСУ на территории Одессы и Одесской области. Как сообщают очевидцы в местных пабликах в соцсетях, недалеко от Ильичевска видно яркое зарево пожара.

По словам местных жителей, удар, предположительно, был нанесен крылатой ракетой.

Согласно данным онлайн-карты украинского Минцифры, воздушная тревога объявлена, помимо Одесской и Николаевской областей, в Винницкой, Житомирской, Кировоградской, а также Черкасской областях Украины.

Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров назвал примерные, по его мнению, сроки окончания проводимой ВС РФ спецоперации на Украине. Глава республики допустил, что военные действия могут вполне завершиться уже к началу лета 2024 года.