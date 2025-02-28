Массовая гибель кошек произошла на южном берегу Крыма

Глава администрации Алушты Галина Огнева рассказала, что в одной из частей города массово погибли бездомные кошки. Ситуацию мэр назвала варварством, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».

Трупы животных нашли в районе дома №16 по улице Судакской. Причина их смерти неизвестна, но полагают, что бездомышей могли отравить. В любом случае все эти и другие детали будет выяснять полиция: власти города отправили обращение. По словам Галины Огневой, в ситуации будут разбираться и искать того, кто ответственен за смерти братьев меньших.

Как отметила мэр, животные имеют право на жизнь и любовь, а произошедшее жестоким образом указало необходимость создать новое пространство для безнадзорных животных. Для этого в Алуште выделили земельный участок площадью 0,5 гектара на улице Виноградной. Инвесторов призвали помочь в добром деле, чтобы трагедия больше не повторилась и каждый кот или кошка нашли себе временное пристанище.

Ранее сообщалось, что спасенная у замка «Ласточкино гнездо» кошка Муся может получить новое место жительства.