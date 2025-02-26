Спасенная у «Ласточкиного гнезда» кошка Муся может получить новое место жительства

Павленко организовала в своем микроблоге голосование, которое должно решить дальнейшую судьбу кошки. Людям предстоит выбрать для нее место жительства. Животное могут передать новым хозяевам, оставить жить при администрации, либо оставить на прежнем, привычном для нее месте.

«Волонтеры готовы установить на «Ласточке» кошкин дом», — указала глава ялтинской администрации.

Кошка Муся обитала при замке порядка 10 лет, пока ее не сбросил со скалы турист-неадекват. Она упала воду с высоту в 40 метров, но осталась невредима. Ей удалось доплыть до берега, после чего ей уже занялись спасатели. Сейчас животное находится на передержке под наблюдением ветеринаров.