Прокуратура Москвы выявила нарушения при производстве ветеринарной вакцины «Мультикан-8», применение которой связывали с гибелью собак. По данным надзорного ведомства, в препарате обнаружили вирус болезни Ауески. Материалы проверки направлены в следственный орган для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры.

Как пояснили в ведомстве, руководителю коммерческой организации внесено представление об устранении выявленных нарушений, а также инициировано привлечение виновных лиц к административной ответственности. Теперь следователям предстоит определить, есть ли основания для уголовного преследования.

Первые сообщения о нежелательных реакциях у животных после прививки «Мультиканом-8» начали поступать в середине августа. Производитель препарата — компания «Ветбиохим» — ранее приостановил выпуск всей линейки вакцин «Мультикан» (модификаций 4, 6 и 8).